Токаев поручил в срочном порядке решить вопрос обеспечения питьевой водой жителей Косшы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке решить вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка Косшы, передает Kazpravda.kz.
"Поручил Правительству и акиму Акмолинской области в срочном порядке решить вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка Косшы. Это – системная инфраструктурная проблема, непосредственно влияющая на качество жизни населения", – написал Президент РК на своей странице в Twitter.
По информации СМИ, из-за разлива реки Нура жители поселка Косшы Акмолинской области, что в 20 километрах от столицы, остались без центрального водоснабжения. Почти 25 тысяч человек вынуждены носить воду ведрами.