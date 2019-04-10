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Токаев поручил в срочном порядке решить вопрос обеспечения питьевой водой жителей Косшы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке решить вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка Косшы, передает Kazpravda.kz.   

"Поручил Правительству и акиму Акмолинской области в срочном порядке решить вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей поселка Косшы. Это – системная инфраструктурная проблема, непосредственно влияющая на качество жизни населения", – написал Президент РК на своей странице в Twitter.

По информации СМИ, из-за разлива реки Нура жители поселка Косшы Акмолинской области, что в 20 километрах от столицы, остались без центрального водоснабжения. Почти 25 тысяч человек вынуждены носить воду ведрами. 

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