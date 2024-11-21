Токаев посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште

Президент, Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште.

В ходе беседы с главой IJF были обсуждены перспективы развития этого популярного вида спорта в нашей стране.

Мариус Визер подчеркнул, что Казахстан реализует последовательные меры по популяризации дзюдо. Он высоко оценил результаты наших спортсменов на международных соревнованиях и работу казахстанской федерации.

#Токаев #Венгрия #Будапешт #Международная федерация дзюдо

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