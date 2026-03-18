Токаев поставил ряд задач перед Минторговли

Глава государства принял министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева

Президент заслушал отчет о текущем состоянии и приоритетных направлениях дальнейшего развития торговой отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главе государства было доложено, что по итогам 2025 года торговля остается одним из ключевых секторов экономики Казахстана, формируя около 19% валового внутреннего продукта. Объем инвестиций в отрасль составил 1,2 трлн тенге, а общий товарооборот увеличился на 8,9% и достиг 80,3 трлн тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии электронной торговли. По итогам 2025 года ее объем составил 3,9 трлн тенге, или 15% розничного товарооборота. В стране сформирована сеть из 10 логистических центров, ведется строительство двух крупных фулфилмент-центров в Астане и Алматы.

Отдельное внимание профильное ведомство уделяет укреплению экспортного потенциала страны. Несмотря на глобальные экономические вызовы, объем несырьевого экспорта товаров и услуг достиг 41 млрд долларов. Значительно расширена финансовая поддержка экспортеров. В частности, страховая емкость увеличена до 1,2 трлн тенге, а общий объем мер поддержки вырос в два раза.

Главе государстве сообщили о проводимой работе в рамках Евразийского экономического союза. За время функционирования ЕАЭС устранено 69 из 70 торговых барьеров. По итогам переговоров были учтены позиции нашей страны по ряду вопросов, включая предоставление квот для казахстанских предприятий на ввоз отдельных товаров без уплаты антидемпинговых пошлин.

Президент поставил перед министерством ряд задач, в том числе по формированию экосистемы современной торговли, созданию условий для роста отечественного производства, обеспечению всесторонней защиты прав потребителей, укреплению экспортного потенциала Казахстана, а также продвижению экономических интересов страны.

