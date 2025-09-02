Он подчеркнул, что эта дата открывает новые горизонты для дальнейшего укрепления диалога в данной сфере

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял генерального директора Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (CNNC) Шэнь Яньфэна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шэнь Яньфэна с 70-летием атомной промышленности Китая, подчеркнув, что эта дата открывает новые горизонты для дальнейшего укрепления диалога в данной сфере.

Глава государства сообщил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с Председателем Си Цзиньпином особое внимание было уделено сотрудничеству в атомной индустрии, были достигнуты важные договоренности.

Президент выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов с компанией CNNC, обладающей большим опытом и самыми передовыми технологиями, в том числе в рамках строительства второй атомной электростанции в нашей стране.