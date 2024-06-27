Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

«Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем работников средств массовой информации! Престиж вашей специальности связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости. Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением.

В конечном счете, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. Сейчас, как и прежде, в национальной прессе находят свое отражение национальные интересы.

У нас общая цель – построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех. Выражаю искреннюю признательность специалистам масс-медиа за их непростую работу. Алихан Бокейхан утверждал: «Издание газет и журналов требует большого мастерства». Это требование касается всей информационной сферы. В целом, журналисты играют особую роль в разъяснении государственной политики», - сказал президент.