Токаев поздравил с днем рождения главу Азербайджана

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений. Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.

#Токаев #поздравление #Азербайджан

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