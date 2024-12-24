Токаев поздравил с днем рождения главу Азербайджана

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений. Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.