Токаев поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР

Китай , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент направил телеграмму поздравления председателю Китайской Народной Республики

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 75-летием образования КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В поздравительном послании глава государства назвал этот день символом единства и целостности страны. Он также подчеркнул, что Китай как мировой лидер вносит большой вклад в глобальное устойчивое развитие, обеспечение международной стабильности и безопасности.

Президент отметил, что многогранное сотрудничество между Казахстаном и Китаем динамично развивается в духе всестороннего стратегического партнерства. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на незыблемой дружбе и добрососедстве, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Китая – процветания и благополучия.

 

#Токаев #Китай #поздравление #телеграмма

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