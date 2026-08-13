Президент принял председателя Нацбанка

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства заслушал отчет об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе-июле 2026 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече Тимур Сулейменов доложил о ситуации в экономике, деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах для стабилизации цен.

По словам председателя Нацбанка, годовая инфляция снижается десятый месяц подряд и в июле составила 10,2%, чему способствуют проводимая денежно-кредитная политика, укрепление обменного курса тенге, стабилизация потребительской активности, а также комплекс скоординированных антиинфляционных мер Правительства и Национального банка.

Ссудный портфель банков по кредитам бизнесу на 1 июля 2026 года увеличился на 17,1% в годовом выражении, при этом темпы кредитования малого и среднего бизнеса ускорились до 29,6%.

Одновременно рост потребительского кредитования замедлился с 21,0% в начале года до 13,0%, что свидетельствует об эффективности принятых пруденциальных мер и нормализации темпов потребительского кредитования. Таким образом, кредитные ресурсы перераспределяются в пользу финансирования бизнеса.

Также он сообщил о ситуации на валютном рынке, состоянии активов Национального фонда и ЕНПФ, а также золотовалютных резервов страны (ЗВР). На 1 июля текущего года совокупный объем Национального фонда и ЗВР составил 127,3 млрд долларов.

Для развития финансовой экосистемы Alatau City Национальным банком выработаны меры, направленные на быстрое и гибкое передвижение капитала, а также привлечение инвестиций в развитие города. Инвестиционный доход Национального фонда за первое полугодие этого года достиг 2,3 млрд долларов. Пенсионные активы ЕНПФ составили 27,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,7 трлн тенге.

Тимур Сулейменов представил информацию о ходе реализации поручений Президента по развитию индустрии цифровых финансовых активов и Национальной цифровой финансовой инфраструктуры. В числе новых направлений – использование стейблкоинов для трансграничных платежей, развитие инфраструктуры и выпуск токенизированных государственных активов.Также введен новый сегмент платежного рынка – лицензируемые платежные организации первой категории. Это позволит стимулировать развитие конкуренции, снизить издержки клиентов, а также расширить доступность цифровых инновационных сервисов для населения и бизнеса.

«В рамках Национальной платежной системы с 19 июля запущены QR-платежи и переводы по номеру телефона между клиентами любых банков. С момента запуска в системе обработано 6,5 млн операций на 170 млрд тенге», - сказал председатель Нацбанка.

Национальный банк принимает все необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.

По итогам встречи, Президент поставил ряд задач по деятельности Национального банка и подчеркнул важность дальнейшей стабилизации инфляции.

 

#Казахстан #Токаев #Нацбанк

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