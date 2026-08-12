Китайский самолет C919 совершил первый международный полет

Коммерческий рейс приземлился в столице Монголии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Китайский пассажирский самолет отечественной разработки C919, вылетевший из пекинского международного аэропорта "Шоуду", в среду днем благополучно приземлился в новом аэропорту Улан-Батора, столицы Монголии, завершив свой первый регулярный международный коммерческий пассажирский рейс.

В аэропорту устроили торжественную церемонию водного салюта. Пассажиров у выхода из самолета встретили протокольные сотрудники в традиционной монгольской одежде. Также им показали уникальное танцевальное представление с национальным колоритом.

Прибытие из Пекина ознаменовало открытие первого международного маршрута для C919 с момента ввода в коммерческую эксплуатацию, а также официальный переход китайского магистрального пассажирского авиалайнера отечественной разработки к новой фазе регулярных международных полетов.

Как сообщается, маршрут Пекин - Улан-Батор обслуживается под рейсовыми номерами CA723/CA724. Полеты выполняются ежедневно.

Будучи первым крупным пассажирским самолетом отечественной разработки для гражданского использования, C919 с момента ввода в коммерческую эксплуатацию успешно выполняет рейсы по многим внутренним маршрутам. Он завоевал широкое признание на рынке благодаря надежным летным характеристикам, комфортному салону и стабильному соответствию стандартам безопасности.

Выполнение полета между КНР и Монголией свидетельствует о том, что лайнер успешно прошел проверку на соответствие двусторонним международным стандартам эксплуатации гражданских воздушных судов, тем самым официально получив право на осуществление регулярных международных коммерческих перевозок пассажиров.