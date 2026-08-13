Глава государства принял акима ЗКО

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии Западно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Фото: Акорда

Нариман Турегалиев доложил, что объем валового регионального продукта по состоянию на 1 января 2026 года достиг 5 трлн тенге, увеличившись за три года на 13,6%. По итогам прошлого года объем привлеченных инвестиций составил 874,5 млрд тенге, что на 16,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Также аким сообщил о ходе исполнения ранее данных поручений.

В ближайшее время на месторождении Карачаганак начнется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубометров газа в год. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1,7 трлн тенге. Кроме того, до конца текущего года планируется начать строительство нового моста через реку Урал.

Нариман Турегалиев сообщил, что за последние три года в области построен 121 новый социальный объект общей стоимостью 138 млрд тенге. Проведен ремонт 1542 километров автомобильных дорог. Продолжается реконструкция автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. В следующем году начнется реализация аналогичного проекта на пункте «Таскала». Также введены в эксплуатацию четыре вновь построенных и реконструированных железнодорожных вокзала. По итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства достиг 320 млрд тенге.

«С начала реализации программы «Ауыл аманаты» профинансировано 1414 проектов, создано около 2 тысяч новых рабочих мест», - сообщил аким ЗКО.

В рамках региональной программы «Из города – в село» переселились свыше тысячи человек. Все 218 семей обеспечены жильем и получили необходимые меры социальной поддержки.

Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона, ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры и принять дополнительные меры по повышению качества жизни населения.
 

#Казахстан #ЗКО #Токаев

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