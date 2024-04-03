Токаев предложил объединить усилия стран ШОС в обеспечении безопасности

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Касым-Жомарт Токаев указал на то, что наряду с конфликтами и активизацией терроризма, наблюдаются климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности.

«ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам. В этом направлении ведется активная и достаточно плодотворная работа. На начальном этапе по предложению Казахстана запущен процесс по совершенствованию деятельности ШОС. Необходимо реализовать потенциал организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам», – сказал президент.

Глава государства отметил значимость координации работы секретарей Советов безопасности для обеспечения национальной безопасности стран – участников ШОС.