Токаев предложил объединить усилия стран ШОС в обеспечении безопасности

Президент страны провел встречу с секретарями cоветов безопасности государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев указал на то, что наряду с конфликтами и активизацией терроризма, наблюдаются климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности.
«ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам. В этом направлении ведется активная и достаточно плодотворная работа. На начальном этапе по предложению Казахстана запущен процесс по совершенствованию деятельности ШОС. Необходимо реализовать потенциал организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам», – сказал президент.
Глава государства отметил значимость координации работы секретарей Советов безопасности для обеспечения национальной безопасности стран – участников ШОС.
«Ситуация в мире, к сожалению, не дает признаков улучшения. Вызовы национальной безопасности наших стран, без всякого преувеличения, сохраняются. Это подчеркивает необходимость единения всех наших стран в рамках ШОС с тем, чтобы принимать совместные усилия и конкретные действия, направленные на нейтрализацию и ликвидацию всех угроз, которые идут извне. Поэтому мы уделяли и будем уделять повышенное внимание деятельности Шанхайской организации сотрудничества, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.