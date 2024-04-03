Токаев предложил объединить усилия стран ШОС в обеспечении безопасности

Президент
222

Президент страны провел встречу с секретарями cоветов безопасности государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что наряду с конфликтами и активизацией терроризма, наблюдаются климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности.

«ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам. В этом направлении ведется активная и достаточно плодотворная работа. На начальном этапе по предложению Казахстана запущен процесс по совершенствованию деятельности ШОС. Необходимо реализовать потенциал организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам», – сказал президент.

Глава государства отметил значимость координации работы секретарей Советов безопасности для обеспечения национальной безопасности стран – участников ШОС.

«Ситуация в мире, к сожалению, не дает признаков улучшения. Вызовы национальной безопасности наших стран, без всякого преувеличения, сохраняются. Это подчеркивает необходимость единения всех наших стран в рамках ШОС с тем, чтобы принимать совместные усилия и конкретные действия, направленные на нейтрализацию и ликвидацию всех угроз, которые идут извне. Поэтому мы уделяли и будем уделять повышенное внимание деятельности Шанхайской организации сотрудничества, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #безопасность #ШОС #Акорда #объединение #страны

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
От объявления режима ЧС до возвращения домой
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Скончался первый председатель Сената Казахстана
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Страны ШОС должны проявить политическую волю в противодейст…
Токаев: противостояние «трем силам зла» – приоритет председ…
От риска использования Афганистана террористами предостерег…
Токаев провел встречу с секретарями Совбезов государств-чле…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]