На саммите Организации тюркских государств он также заявил, что необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания.

– Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040». Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи Президент предложил принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты

Глава государства считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров.

– Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики, – заявил Глава государства.

По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута.