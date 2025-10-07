Токаев предложил составить перечень проектов для Тюркского инвестфонда

Президент
125
Венера Баталова
корреспондент

На саммите Организации тюркских государств он также заявил, что необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания.

– Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040». Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи Президент предложил принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты

Глава государства считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров.

– Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики, – заявил Глава государства.

По его словам,  Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута.

– Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов, – добавил Глава государства.

#Токаев #экономика #Тюркский инвестфонд

Популярное

Все
В Таразе открылся Дом культуры
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Виноградные слезы
Пенсионерам вход бесплатный
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
Два плюса на один респиратор
Урожайность, цены, экспортные рынки
На Играх стран СНГ
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Не выдержал асфальт
Надежный партнер для инвесторов
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Все начинается с нас самих!
Человек с большим сердцем
Удачный сезон для Данила
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
И вновь продолжается сБой…
Равные возможности для каждого ребенка
Преображается старинный Жаркент
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Глава государства поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Необходимость создания Совета по энергоэффективности при О…
Казахстан поддерживает идею создания формата «Организация т…
Президент прибыл в азербайджанский Конгресс-центр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]