На саммите Организации тюркских государств он также заявил, что необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства назвал экономическое сотрудничество фундаментальной основой стабильности и процветания.
– Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы «Перспективы тюркского мира – 2040». Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями. Конечно, у всех государств – членов ОТГ имеются свои преимущества и достижения. Тем не менее, в рамках Организации предлагаются конкретные механизмы реализации крупных торгово-экономических проектов. Один из них – Тюркский инвестиционный фонд. Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия было бы целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что значимую роль в диверсификации наших экономик имеет сотрудничество в сфере промышленности. В данном контексте большим потенциалом обладает Торгово-промышленная палата тюркских государств. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в данном объединении. В этой связи Президент предложил принять Программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты
Глава государства считает одной из основных задач вывод взаимодействия в транспортно-логистической сфере на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров.
– Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык – Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики, – заявил Глава государства.
По его словам, Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран – членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута.
– Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов, – добавил Глава государства.