«На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными», - сказал Президент, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде.
В качестве нового института Глава государства предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.
«Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального Курултая – последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан», - подчеркнул Токаев.
Вместе с тем, Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы.
Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны.
Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов.
Все члены Народного Совета будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами.
У Председателя Халық Кеңесі – Народного Совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата.
Халық Кеңесі должен получить право законодательной инициативы, что, конечно, значительно усилит его статус.
Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год.
Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия.
Вместе с тем, новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства.
В ведение Совета перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение.
«Статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного Совета планируется отрегламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным Конституционным законом», - подчеркнул Глава государства.