Токаев предложил создать Народный Совет Казахстана

166
Айман Аманжолова
корреспондент

Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными», - сказал Президент, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

В качестве нового института Глава государства предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

«Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального Курултая – последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан», - подчеркнул Токаев.

Вместе с тем, Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы.

Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны.

Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов.

Все члены Народного Совета будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами.

У Председателя Халық Кеңесі – Народного Совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата.

Халық Кеңесі должен получить право законодательной инициативы, что, конечно, значительно усилит его статус.

Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год.

Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия.

Вместе с тем, новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства.

В ведение Совета перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение.

«Статус и порядок формирования Халық Кеңесі – Народного Совета планируется отрегламентировать отдельным разделом в Конституции и специальным Конституционным законом», - подчеркнул Глава государства.

#Токаев #президент #совет #народ

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Открылась именная smart-аудитория
Когда мороз становится угрозой
Популярность библиотек растет
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Токаев поручил взять под особый контроль дело об убийстве Н…
Токаев: В ФСМС разворовываются огромные средства, а фельдше…
Глава государства высказал претензии фонду «Самрук-Казына»
Президент - об Авраамских соглашениях: Уверен в правильност…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]