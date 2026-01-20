Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«На новом этапе реформ Казахстану необходима широкая платформа или трибуна для регулярного проведения общенационального диалога по всем вопросам общественного развития. Данная платформа включит в себя основные общественно-политические объединения и структуры, содействующие единству и сплоченности нашего народа. Исходя из этого, исторически важные миссии Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая можно считать фактически успешно завершенными», - сказал Президент, выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде.

В качестве нового института Глава государства предложил создать Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана.

«Считаю исключительно важным сохранить в деятельности нового органа стратегическую преемственность функций Ассамблеи народа и Национального Курултая – последовательное укрепление казахской государственности и Независимости Республики Казахстан», - подчеркнул Токаев.

Вместе с тем, Халық Кеңесі – Народный Совет по своей сути станет новым государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем получат представленность все этносы, группы населения и регионы.

Қазақстанның Халық Кеңесі – Народный Совет Казахстана будет обладать статусом высшего консультативного органа страны.

Состав Совета предложено сформировать из 126 человек: 42 – от этнокультурных объединений, 42 – от крупных общественных объединений, 42 – от маслихатов и региональных общественных советов.

Все члены Народного Совета будут назначаться Президентом, а председатель – избираться его членами.

У Председателя Халық Кеңесі – Народного Совета будет два заместителя, назначенных на ротационной основе на общественных началах, а также руководитель секретариата.

Халық Кеңесі должен получить право законодательной инициативы, что, конечно, значительно усилит его статус.

Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год.

Совету будет передан базовый функционал Ассамблеи народа Казахстана по вопросам межэтнического и межконфессионального согласия.

Вместе с тем, новый орган сфокусируется и на выработке предложений по совершенствованию внутренней политики, займется продвижением и разъяснением вопросов, касающихся государственной идеологии, а также положений Конституции и других важнейших документов нашего государства.

В ведение Совета перейдет функция проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, других гуманитарных форумов, имеющих государственное значение.