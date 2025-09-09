Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период. Президенту было доложено о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.
Президент был проинформирован о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.
Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.
Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
