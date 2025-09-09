Токаев принял главу АФМ

Президент
69

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период. Президенту было доложено о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

Президент был проинформирован о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

#АФМ #Токаев

