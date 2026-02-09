Токаев принял президента АБИИ Цзоу Цзяи

117
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций является стратегически важным партнером Казахстана в реализации приоритетных инфраструктурных и инвестиционных инициатив, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства приветствовал сегодняшнее подписание Рамочного соглашения о партнерстве, которое сыграет значимую роль в продвижении устойчивого экономического развития и укреплении регионального сотрудничества. Он также поздравил Цзоу Цзяи с недавним назначением на пост президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. 

«Мы высоко ценим тот факт, что Казахстан стал первой страной, которую Вы посетили в новом качестве. Считаю, что это очень хороший знак, дающий серьезный импульс нашему двустороннему сотрудничеству. Совместно с банком мы реализуем 9 проектов на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов. Уверен, что все они станут важными элементами наших дальнейших контактов и взаимодействия», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Цзоу Цзяи рассказала о том, что АБИИ поддержал ряд крупных проектов в секторах энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры Казахстана.

«Прежде всего, хотела бы поблагодарить Вас за теплые слова и многолетнюю поддержку АБИИ. Польщена доверием, которое оказали мне Казахстан и другие акционеры. Я обеспечу преемственность деятельности банка, основанной на достижениях его первого десятилетия, а также буду стремиться к прогрессу, чтобы более оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов», – сообщила Президент АБИИ.

Собеседники отметили значительный потенциал для расширения совместной деятельности. В ближайшие годы Казахстан намерен реализовать амбициозные планы по модернизации инфраструктурного сектора. АИИБ готов рассмотреть возможность активного участия в осуществлении этих стратегических инициатив.

В настоящее время ведется финансирование строительства многопрофильной больницы в Кокшетау, ветровой электростанции мощностью 220 МВт, участков автомобильных дорог Жезказган – Караганда, Актобе – Карабутак – Улгайсын и железной дороги в обход Алматы.

#Казахстан #Токаев #Китай

