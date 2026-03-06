Токаев принял президента Международного комитета Красного Креста

Президент
115

Мирьяна Сполярич выразила признательность Казахстану за поддержку гуманитарной деятельности комитета

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял президента Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев отметил уникальный характер Международного комитета Красного Креста, действующего на основе нейтрального мандата, а также подчеркнул, что гуманитарная помощь не должна подвергаться политизации.

– Международный комитет Красного Креста играет очень важную роль в международной системе гуманитарного сотрудничества. Мы высоко ценим Ваш вклад в укрепление норм международного гуманитарного права и убеждены, что Ваша Организация, как и другие авторитетные международные структуры, вносит значительный вклад в продвижение универсальных человеческих ценностей, особенно в тех регионах, где люди нуждаются в поддержке, – сказал он.

Казахстан является одним из шести государств-инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву. В этом контексте были затронуты вопросы подготовки к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, которая будет проведена в конце года в Иордании.

Мирьяна Сполярич выразила признательность Казахстану за поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста. По ее словам, многолетний конструктивный диалог между Казахстаном и МККК плодотворно развивается с 1990-х годов.

– Как Вы справедливо отметили, содействие государств имеет ключевое значение. Все государства являются участниками Женевских конвенций. Однако их сила во многом определяется тем, насколько твердо государства готовы отстаивать и поддерживать эти нормы, – сказала глава МККК.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и гуманитарной повестки. Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста.

