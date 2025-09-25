Токаев произвел ряд кадровых назначений

Указы опубликованы на сайте Акорды, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам. 

Распоряжением Главы государства Баспаев Ернар Женисович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан.

Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен советником Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Жамсатов Алихан Кайыргельдинович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности помощника Президента Республики Казахстан.

