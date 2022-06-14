Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание Правительства Казахстана в июле, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В июле текущего год будет проведено расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства", – сказал Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании кабинета министров.



По его словам, в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие, в том числе будут подниматься вопросы по инфляции и инвестициям.

"Всем министрам и акимам нужно подготовиться к данному заседанию. Итоги шести месяцев мы должны озвучить по 20 областям с учетом трех новых", – резюмировал Алихан Смаилов.