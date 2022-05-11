Токаев провел личные встречи с турецкими предпринимателями

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В частности, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, членом правления TAV Havalimanları Holding Сани Шенером, председателем правления Goknur Gida Османом Асланали, членом правления Sembol Феттахом Таминдже и членом правления Koç Holding Али Кочем.

В ходе встреч обсуждались проекты, реализуемые турецкими предпринимателями в Казахстане, а также перспективные предложения, которые планируется воплотить в жизнь в будущем.

Названные компании осуществляют в Казахстане инвестиции в химическую промышленность, сельское хозяйство, строительство.

Президент заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.