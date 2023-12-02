Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ

На полях конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата глава Казахстана встретился с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Выразив удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, собеседники уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей», – говорится в сообщении Акорды.

В ходе встречи было отмечено важное значение подписания меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан, а также межправительственного соглашения с компанией Masdar по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт.

По мнению президента Казахстана, устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и «Самрук-Казына», а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и «Қазақстан темір жолы» в области искусственного интеллекта.

Глава Казахстана заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.

