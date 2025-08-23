Глава государства поговорил по телефону с Эмманюэлем Макроном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Телефонный разговор между главами двух государств состоялся по инициативе французской стороны.



Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества.

Также лидеры стран обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН.