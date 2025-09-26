Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Президент
146

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

Рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия.

Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Казахстана в Российскую Федерацию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

#Казахстан #переговоры #Россия

