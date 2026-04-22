Токаев провел встречу с Президентом Грузии

Президент
2

Собеседники рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-грузинских отношений

Фото: пресс-служба Президента РК

На полях Регионального экологического саммита в Астане состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Токаев подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, и подтвердил готовность придать двустороннему взаимодействию новый качественный импульс.

Президенты отметили поступательную динамику сотрудничества и акцентировали внимание на необходимости наращивания торгово-экономических связей.

Подчеркнута значимость реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, расширения деловых контактов, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Михаил Кавелашвили также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

#Токаев #президент #Грузия

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Триумфальный Кубок Победы
Стартует пляжная Азиада
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Бразильский старт
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Жемчужины края
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Главы государств посетили выставку Регионального экологичес…
Токаев высказался о состоянии Арала и Каспия
Президент: Время рапортовать об успехах прошло, настало вре…
Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион волонтер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]