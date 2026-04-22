Токаев провел встречу с Президентом Грузии

На полях Регионального экологического саммита в Астане состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Токаев подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, и подтвердил готовность придать двустороннему взаимодействию новый качественный импульс.

Президенты отметили поступательную динамику сотрудничества и акцентировали внимание на необходимости наращивания торгово-экономических связей.

Подчеркнута значимость реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, расширения деловых контактов, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев и Михаил Кавелашвили также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.