Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов, сообщает Kazpravda.kz

- Мы постепенно укрепляем возможности местных органов власти и финансовую самостоятельность регионов. В прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами. При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель, - сказал Президент.

Он отметил, что с этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи.