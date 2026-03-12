В Астане проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней с участием Президента
В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов, сообщает Kazpravda.kz
- Мы постепенно укрепляем возможности местных органов власти и финансовую самостоятельность регионов. В прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами. При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель, - сказал Президент.
Он отметил, что с этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи.
- В соответствии с моим поручением, сейчас правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня. Также регионам могут быть переданы средства, поступающие от лицензионных сборов на отдельные виды деятельности и экологических штрафов. Это верная логика: доход должен работать на развитие территорий, где он зарабатывается. Одним словом, регионы получают все больше ресурсов, и задача маслихатов – обеспечить надлежащий контроль за их использованием, - добавил Глава государства.