Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни граждан, заявил Президент.

– Эта задача в полной мере касается и сферы науки, и, особенно, такой инновационной отрасли, как атомная. Цифровые решения позволяют грамотно управлять всем жизненным циклом ядерных объектов. При этом они сокращают издержки, повышают эффективность и безопасность всех процессов. Искусственный интеллект кратно усиливает эти возможности. Сейчас развитый мир вошел в эпоху кардинальной перестройки, модернизации экономики на основе нового технологического уклада. Многие страны именно в такие переломные периоды истории собирали все свои возможности и совершали мощный рывок в развитии, уходили в отрыв в научно-технологической гонке. Имеются и исторические примеры. В XV-XVI веках Китай обладал самой крупной экономикой мира. В мировом ВВП доля китайской экономики достигла тогда более 60%. Отсюда появились такие понятия, как «Поднебесная», «Срединное государство», и соответствующие протокольные церемонии поклонения императорам, в том числе для иностранных представителей. Но потом в Англии произошла индустриальная революция, появились двигатели внутреннего сгорания. Эта революция прошла мимо Китая, после чего он стал жертвой двух внешних агрессий в ходе так называемых опиумных войн. К чести более поздних китайских руководителей современной эпохи исторические уроки были извлечены, приоритет был отдан науке, высоким технологиям, искусственному интеллекту. Результат налицо – Китай стал мировым лидером, державой, с которой сейчас считаются все страны. Поэтому на текущем этапе масштабная цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта выступают, по сути, нашей национальной стратегией, – заявил Президент.

По его словам, от ее реализации зависит будущее нашей страны, ее место в ряду передовых государств мира. Тотальная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни граждан, создать прочную основу для устойчивого научно-технологического прогресса Казахстана.