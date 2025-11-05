Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики

Президент
241

Глава государства подписал cоответствующий Указ 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

На IV заседании Национального курултая ряд экспертов и общественных деятелей предложили разработать единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики. Данная идея была поддержана Главой государства, который подчеркнул, что документ должен быть направлен на систематизацию работы государственных структур.

«Основные принципы, ценности и направления внутренней политики» разработаны Администрацией Президента совместно с заинтересованными государственными органами на основе ежегодных Посланий и выступлений Главы государства, Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года.

В разработке концептуального документа активное участие приняли члены Национального курултая, эксперты, представители общественных и научных организаций. Данный документ предназначен, в первую очередь, для госорганов, его главной целью является координация и систематизация работы в сфере внутренней политики.

В документе сформулированы следующие принципы внутриполитической работы: «Закон и Порядок», «Слышащее государство», «Разные мнения – единая нация», «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», «Адал азамат», «Таза Қазақстан». Также приведен список общенациональных ценностей, которые ранее были озвучены на заседаниях Национального курултая.

Отдельно перечислены национальные символы, призванные стать базовыми элементами общенациональной айдентики. Документом обозначены приоритетные направления внутренней политики: общественный диалог, политика в сфере межэтнических отношений, политика в сфере религии, культурно-гуманитарная, семейная, молодежная, информационная политика. Принятый концептуальный документ станет основой для организации работы государственных органов в сфере внутренней политики. 

