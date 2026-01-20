В ходе выступления на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что распоясавшиеся мошенники превратились в реальную угрозу национальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
- В Фонде медстрахования разворовываются огромные средства, в это же время работники службы скорой помощи, фельдшеры по призыву мошенников выходят на акции протеста, выдвигают социальные требования. Наши граждане также становятся жертвами аферистов, теряют честно заработанные накопления, обманом втягиваются в преступные финансовые операции. В современном мире значительно обострилась и проблема иммиграционного мошенничества. Вы видите, что происходит в Европе и США. Данный вопрос приобрел особую актуальность и в нашей стране, которая становится все более привлекательной для иностранных граждан в плане трудоустройства и проживания, - сказал Президент.
Он напомнил, что правоохранительные органы раскрыли преступные деяния аферистов, занимавшихся незаконной выдачей документов иностранцам с целью легализации их постоянного проживания на территории Казахстана.
- Борьбу против мошеннических преступлений, будь то в социальной или экономической сферах, необходимо усилить. Также как следует решительно привлекать к ответственности всех нарушителей Закона и Порядка – от мелких хулиганов, вандалов, воров до представителей организованной преступности и, конечно, провокаторов, преследующих цель дестабилизации нашего общества. Это актуальная и, можно сказать, первостепенная задача. Цифровизация неизбежно станет повсеместной и даже тотальной, это значит, что надо уделить внимание законодательной защите персональных данных, повышению финансовой и цифровой грамотности граждан, - заявил Токаев.