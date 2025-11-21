Токаев выразил благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создание условий для прямой торговли Казахстана и Армении

Президент
306
Дана Аменова
специальный корреспондент

Первую партию казахстанской пшеницы доставили в Армению. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на брифинге для представителей СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн.

«Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению», – сказал Президент Казахстана.

Ранее стало известно, что национальный зерновой оператор Казахстана направил первую партию продовольственной пшеницы в Армению. По данным Минсельхоза, поставка стала возможной впервые за 30 лет благодаря договоренностям между главами государств Казахстана и Азербайджана, позволившим возобновить транзит через территорию Азербайджана.

