«Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тыс. тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления. Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению», – сказал Президент Казахстана.