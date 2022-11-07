Фото: Kazpravda.kz
Президент

Токаев выразил обеспокоенность снижением уровня воды в Каспии

Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказался о важности решения экологических проблем региона, в числе которых и снижение уровня моря, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава государства заявил, что Мангистау – регион, где имеется ряд серьезных экологических проблем. Важнейшей задачей при этом является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.

«Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле», – заявил президент.

Он напомнил, что летом посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, который активно занимается изучением причин сокращения численности тюленей.

«В этом важном вопросе нужен комплексный научный подход. Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения. Для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море», – отметил глава государства.

Токаев также указал на необходимость пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме.

В тщательном и всестороннем изучении, добавил он, нуждаются и проблема снижения уровня воды в Каспийском море: с 2005 года снижение составило уже свыше одного метра.

«Необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме Правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств», – отметил президент.

Также он поручил Правительству изучить вопрос обмеления искусственного озера Караколь.

Указал Токаев и на то, что жители области все чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами. В частности, поступают жалобы на предприятия «КазАзот», «МАЭК-Казатомпром», CASPI BITUM, «Мангистаумунайгаз».

«Все эти компании брали на себя соответствующие обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками. Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Упомянул он и вопросы рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата», ликвидации несанкционированной свалки и карьера в Шетпе.

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