Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках ОДКБ

Президент , Международное сотрудничество

В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за поздравления по случаю его победы на внеочередных президентских выборах.

"Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", – сказал президент.

Глава государства проинформировал участников о позиции Казахстана по различным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ. В частности, он отметил, что итоговая встреча лидеров Организации проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов.  

"Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий", – продожил президент.

В данном контексте глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

"Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отдельно остановился на обстановке в Афганистане.

"Поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану", – сказал глава государства.

Президент высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на 3 года.

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