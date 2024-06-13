Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию туризма, где подверг критике качество железнодорожных перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По мнению главы государства, одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура.
«Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками. Кроме того, важно благоустроить территорию железнодорожных вокзалов. Их внешний вид и инфраструктура должны соответствовать международным стандартам. Как вы знаете, в летний период резко возрастает поток пассажиров. Поэтому нужно увеличить количество поездов с комфортабельными вагонами по наиболее востребованным направлениям. Это первостепенная задача», - сказал он.
Президент также высказался и о автодорогах. По его словам, очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине.
«Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. С 2021 года продолжается реконструкция трассы Астана – Алматы, соединяющей юг и центр Казахстана. Подобных незавершенных проектов по стране немало: Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Кандыагаш, Казталовка – Жанибек. Одним словом, сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов. При этом сметная стоимость работ по содержанию дорог увеличивается с каждым годом. Правительство должно полностью завершить эти проекты в текущем году. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа.
«Почти 90% иностранных туристов прибывают в Казахстан из соседних стран СНГ. Из дальнего зарубежья туристов пока мало. При этом международные исследования показывают, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах 4 часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока», - говорит глава государства.
Он обратил внимание на то, что необходимо учитывать специфические моменты, связанные с национальным менталитетом зарубежных туристов, их интересы и запросы, а не подходить ко всем туристам с единой программой.
Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов Бахты и Кольжат, а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.