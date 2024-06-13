Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах

Президент, Туризм
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию туризма, где подверг критике качество железнодорожных перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По мнению главы государства, одной из серьезных проблем отечественного туризма является слабая транспортная инфраструктура.

«Качество железнодорожных перевозок в стране не выдерживает никакой критики. Большая часть вагонов изношена, а в некоторых даже нет кондиционеров. Правительству необходимо в ближайшие пять лет обновить парк вагонов. Нужно завершить эту работу оперативно, не затягивая со сроками. Кроме того, важно благоустроить территорию железнодорожных вокзалов. Их внешний вид и инфраструктура должны соответствовать международным стандартам. Как вы знаете, в летний период резко возрастает поток пассажиров. Поэтому нужно увеличить количество поездов с комфортабельными вагонами по наиболее востребованным направлениям. Это первостепенная задача», - сказал он.

Президент также высказался и о автодорогах. По его словам, очень трудно добраться до отдаленных зон отдыха на машине.

«Можно сказать, что нормальных магистралей практически нет. С 2021 года продолжается реконструкция трассы Астана – Алматы, соединяющей юг и центр Казахстана. Подобных незавершенных проектов по стране немало: Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Бурылбайтал, Актобе – Кандыагаш, Казталовка – Жанибек. Одним словом, сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере раскрыть туристический потенциал регионов. При этом сметная стоимость работ по содержанию дорог увеличивается с каждым годом. Правительство должно полностью завершить эти проекты в текущем году. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ людей по всем направлениям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что слабая логистическая связанность мест отдыха влияет не только на внутренний туризм, но и на приток гостей из-за рубежа.

«Почти 90% иностранных туристов прибывают в Казахстан из соседних стран СНГ. Из дальнего зарубежья туристов пока мало. При этом международные исследования показывают, что более 70% путешественников предпочитают посещать места отдыха в пределах 4 часов полета. То есть Казахстан может быть весьма привлекателен для туристов из Китая, Индии, стран Восточной Азии, Ближнего Востока», - говорит глава государства.

 Он обратил внимание на то, что необходимо учитывать специфические моменты, связанные с национальным менталитетом зарубежных туристов, их интересы и запросы, а не подходить ко всем туристам с единой программой.

Правительству совместно с акимами приграничных областей дано поручение подготовить расположенные близ границы населенные пункты к приему туристов, в срочном порядке завершить модернизацию погранично-пропускных пунктов Бахты и Кольжат, а также наладить постоянный контроль за обеспечением безопасности туристов, посещающих нашу страну.

#Токаев #президент #туризм #дороги #вагоны #вокзалы

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