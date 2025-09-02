Фото: пресс-служба президента РК

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, на котором представил инвестиционный потенциал страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.

– Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам Председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель — совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент Казахстана, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.

– Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание. С Председателем КНР, моим дорогим другом Си Цзиньпином мы постоянно работаем над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества. Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с Председателем Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил Председателю Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что это заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.

– Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем. В Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов. Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере, – подчеркнул Президент.

Обращаясь к представителям деловых кругов Казахстана и Китая, Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.

– Первое. Транспорт и логистика. Казахстан как близкий сосед и надежный партнер полностью поддерживает и принимает активное участие в реализации глобальной инициативы Председателя Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». На долю нашей страны приходится 85% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. Благодаря вводу вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты в текущем году пропускная способность транзитного коридора «Китай – Европа» по территории Казахстана возрастет в 5 раз. Казахстан также всемерно содействует раскрытию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году по данному маршруту перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, что на 62% больше, чем годом ранее. Мы продолжим наращивать темпы и на ближайшее время ставим задачу довести данный показатель до 10 миллионов тонн. Поступательно увеличиваются объемы перевозок через наши каспийские порты Актау и Курык. Совместными усилиями введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане. Безусловно, для китайских компаний использование транспортно-транзитного потенциала Казахстана открывает большие возможности, – отметил Глава нашего государства.

Вторым приоритетом Президент назвал взаимодействие в энергетической сфере.

– Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1 250 тысяч тонн продукции в год будет вложено 7,4 миллиарда долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что в ходе содержательных переговоров с Председателем Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов.

– Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством. Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество. Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев далее отметил, что в настоящее время в Казахстане реализуется ряд стратегически значимых проектов с участием крупных китайских компаний, способствующих развитию горнометаллургического комплекса.

– В частности, выделю проект компании Fujian Hengwang Investment по строительству в Жамбылской области металлургического завода мощностью три миллиона тонн стали в год. А также проект компании Jiaxin International по переработке вольфрамовой руды на месторождении Богуты в Алматинской области. В строительной индустрии плодотворное сотрудничество налажено с компанией China Glass, реализующей уникальный для Казахстана проект стекольного завода. В ближайшее время в Алматы планируется запуск мультибрендового завода годовой мощностью 120 тысяч единиц по производству автомобилей марок GWM (Great Wall Motor), Chery и Changan. Кроме того, в Алматы будет открыт завод по производству электробусов китайской компании BYD. Эти проекты способствуют диверсификации национальной экономики и расширению перечня экспортоориентированной продукции Казахстана. В целом, таких совместных проектов у нас немало. Я рассказал только об основных из них, – сказал он.

Другой приоритетной задачей в выступление было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.

– Казахстан обладает шестой по величине площадью пахотных земель в мире и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Наша страна ежегодно поставляет за рубеж свыше десяти миллионов тонн пшеницы и около двух миллионов тонн муки. Китайский рынок представляет для нас огромный интерес. Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай. Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств. Приветствуем инициативу компании Dalian Group по созданию в Акмолинской области предприятия по глубокой переработке зерна. А также проект компании Fufeng Group по переработке кукурузы в Жамбылской области, ориентированный на экспорт в Китай и Европу. Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции, – предложил Глава государства.

Высоко оценив достижения Китая в области цифровизации, получившей всемирное признание, Президент заявил о необходимости продолжения совместной работы в данной сфере.

По данным экспертов, к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достигнуть 5 триллионов долларов, увеличив его долю в мировой технологической индустрии до 30 процентов.

– Вчера, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в историческом городе Тяньцзине, я заявил о том, что Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. В Казахстане принимаются системные меры для развития цифровой экономики и широкого внедрения технологии искусственного интеллекта. В этом году в нашей стране запущен первый в регионе суперкомпьютер, а также открылся Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Особое внимание мы уделяем проекту строительства нового города Alatau City, который призван стать мощным страновым и региональным центром притяжения инноваций, развития криптоиндустрии и технологического предпринимательства. В этой связи Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с китайскими компаниями. Мы полностью поддерживаем подписание сегодняшнего соглашения между Казахстаном и China State Construction Engineering Corporation. Считаю необходимым безотлагательно начать строительство. В ближайшее время Alatau City получит особый статус самостоятельной экосистемы, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе.

– Прочным фундаментом привлекательной инвестиционной среды Казахстана служит Международный финансовый центр Астана. На площадке данного центра успешно работают более 4 200 компаний из нескольких десятков стран, 850 из них представляют Китай. В рамках сотрудничества с ведущими китайскими финансовыми институтами Банк развития Казахстана успешно осуществил дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях (Dim Sum bonds). Данная сделка, ставшая первой в Центральной Азии, укрепила доверие международных инвесторов к казахстанской финансовой системе, – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации амбициозных проектов.

– Капитаны китайского бизнеса смогут найти в нашей стране надежных партнеров и уникальные возможности для роста и укрепления своих региональных и глобальных позиций. Этот вопрос будет находиться на особом контроле Правительства Казахстана. Уважаемые представители китайского бизнеса, вы играете исключительно важную роль в укреплении взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности будут содействовать усилению экономического взаимодействия и придадут новый импульс стратегическому сотрудничеству наших государств. Поставленные цели и задачи отвечают национальным интересам нашей страны. Поэтому реализация совместных проектов будет находиться под особым вниманием со стороны высшего руководства Казахстана, – подытожил Президент.

В ходе заседания Делового совета также выступили первый вице-премьер Госсовета КНР, член Постоянного совета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсян, председатель комитета по содействию международной торговле КНР Жэнь Хунбинь, председатель Совета директоров CITIC Group, сопредседатель Делового совета Си Гохуа, председатель правления АО «Самрук-Қазына», сопредседатель Делового совета Нурлан Жакупов.