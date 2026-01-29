Токаев заслушал информацию о создании Алматинского горного кластера

Глава государства заслушал доклад Дархана Сатыбалды о социально-экономическом развитии города и ходе реализации ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщил аким, за 2025 год краткосрочный экономический индикатор ускорился до 12,8%. В государственный бюджет поступило 6,6 трлн тенге налогов и обязательных платежей.

Президенту представили новые стратегические инициативы, направленные на полицентричное развитие города. В рамках этой концепции предусмотрено создание новых точек притяжения – современной IT-инфраструктуры, многофункциональных деловых комплексов, а также пространств для досуга и благоустроенных рекреационных зон.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе формирования современного транспортного каркаса Алматы. Ключевым фактором роста мобильности населения и устойчивого развития городской среды станет развитие систем скоростного общественного транспорта.

По словам Дархана Сатыбалды, Генеральный план Алматы предусматривает градостроительные решения, направленные на обеспечение свободной циркуляции воздуха, сдерживание чрезмерного уплотнения в верхней и центральной частях города, а также развитие зеленых зон с увеличением их площади втрое – до 3 800 гектаров.

Как рассказали Главе государства, в 2025 году город обеспечен качественным наружным освещением, мощность которого увеличена вдвое. Предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству, озеленению, реконструкции парков и улиц на основе единых стандартов оформления общественных пространств.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о подготовке проекта Алматинского горного кластера. В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования, предусматривающего объединение курортов «Шымбулак» и «Ой-Карагай» через базовую станцию «Медеу». Реализация проекта позволит увеличить количество канатных дорог с 16 до 62, протяженность горнолыжных трасс превысит 250 км, их пропускная способность будет доведена до 40 тысяч человек в сутки.

По итогам встречи Президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики Алматы, улучшению экологической ситуации, формированию устойчивого транспортного и туристического каркаса, а также повышению качества городской среды и уровня жизни населения.

 

