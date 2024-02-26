Токаеву показали работу «Опытного хозяйства масличных культур»

Президент, Поездки, Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе рабочей поездки в Усть-Каменогорск Касым-Жомарт Токаев посетил ТОО «Опытное хозяйство масличных культур», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Главе государства в элитно-семеноводческом хозяйстве продемонстрировали новые гибриды подсолнуха, сорта сои и яровой пшеницы, выведенные в результате многолетней практической и научно-исследовательской деятельности. Семена, произведенные здесь, пользуются высоким спросом среди отечественных аграриев и экспортируются в 7 регионов Российской Федерации.

Президент поинтересовался перспективами расширения посевов масличных культур в других регионах страны. По словам директора предприятия Фарида Абитаева, в последние годы площади посева масличных культур ежегодно увеличиваются на 12-15%, спрос на рынке также остается высоким.

Наряду с этим агропромышленный комплекс благодаря наличию мощной кормовой базы и грамотной селекционной работе вошел в число лидеров в сфере молочного животноводства.

На сегодня на товарно-молочных фермах содержится около 3000 голов крупного рогатого скота, преимущественно голштино-фризской породы. Суточное производство молока достигает порядка 40 тонн. Молоко поставляется на 4 отечественных молокоперерабатывающих завода.

Глава государства положительно оценил успехи предприятия и призвал масштабировать его опыт в других регионах страны.

Президенту продемонстрировали учебный кабинет, оборудованный в партнерстве с Восточно-Казахстанским техническим университетом им. Д. Серикбаева, где работники без отрыва от производства обучаются агроменеджементу. Налаживается сотрудничество со швейцарской компанией Syngenta, одним из лидеров в области производства средств защиты растений, и американским производителем сельхозтехники John Deere.

#Токаев #ВКО #поездка #хозяйство #масличные #культуры

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