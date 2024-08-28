Токаеву представили пакет предложений по реформированию системы госаудита

Президент
68
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту были представлены итоги деятельности Высшей аудиторской палаты за II квартал текущего года. В частности, аудиторскими проверками были охвачены транспортная сфера с акцентом на железнодорожную отрасль, бюджеты областей Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области, а также сфера обеспечения казахстанцев лекарствами. В результате аудита 73 объектов и средств на сумму свыше 2,9 трлн тенге выявлены финансовые нарушения более чем на 39 млрд тенге.

Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции.

Президенту также был представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.

Кроме того, главе государства доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО «НК «КазМунайГаз», судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.

#Токаев #Смаилов #аудит #ВАП

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Шереметьевский тупик
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
Полицейский получил 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Костанайской области
В Kazеnergy поддержали идею строительства АЭС
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу
Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
«Наше бесценное достояние»: Токаев рассказал о главных зада…
Глава государства поручил провести анализ деятельности спор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]