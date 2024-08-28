Токаеву представили пакет предложений по реформированию системы госаудита

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту были представлены итоги деятельности Высшей аудиторской палаты за II квартал текущего года. В частности, аудиторскими проверками были охвачены транспортная сфера с акцентом на железнодорожную отрасль, бюджеты областей Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области, а также сфера обеспечения казахстанцев лекарствами. В результате аудита 73 объектов и средств на сумму свыше 2,9 трлн тенге выявлены финансовые нарушения более чем на 39 млрд тенге.

Как сообщил Алихан Смаилов, для устранения недостатков выработаны предложения по развитию транспортной сферы, реализации бюджетных инвестиционных проектов и пересмотру механизма господдержки отечественных производителей фармацевтической продукции.

Президенту также был представлен пакет предложений по реформированию системы государственного аудита.

Кроме того, главе государства доложено об аудиторских мероприятиях, которые будут проведены во II полугодии. Они затронут деятельность Назарбаев Университета и АО «НК «КазМунайГаз», судебную систему, а также отдельные направления в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить неукоснительный контроль за использованием бюджетных средств и государственных активов, а также акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности системы госаудита в целом.