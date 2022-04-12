Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Президент
Токаеву рассказали о новых подходах к разработке школьных программ и учебников

Глава государства принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении поручений, данных в Послании, инициативах министерства, направленных на улучшение системы образования и науки. Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников.

Как доложил Асхат Аймагамбетов, в рамках поручений Главы государства, данных в Послании, внесены изменения в Закон «О науке». Теперь более 4 тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплинах, будут получать стабильную заработную плату. Срок финансирования научных проектов продлен с прежних 3 до 5 лет.

На поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры. Запущены специальные конкурсы, в рамках которых более 2 тысяч молодых ученых получили гранты на 17 млрд тенге.

По поручению Касым-Жомарта Токаева приняты меры по повышению потенциала ученых. Ежегодно 500 отечественных специалистов будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира за счет республиканского бюджета.

Заслушав отчет, Президент поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей.

Кроме того, Глава государства считает необходимым усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования.

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