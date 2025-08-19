Токио стал лучшим городом для удаленной работы

Столица Японии заняла первое место в списке лучших городов для совмещения удаленной работы и отдыха в 2025 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Это следует из рейтинга Anywhere Barometer, который составила швейцарская компания International Workplace Group (IWG).

Токио занял первое место благодаря быстрому интернету, развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, разнообразной культурной жизни, а также недавнему внедрению специальных виз для иностранцев, которые работают удаленно. На высокое место в рейтинге повлияла и близость города к горам, пляжам и национальным паркам.

Кроме столицы Японии, в топ-10 списка вошли Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

Города оценивались по 12 критериям, включая климат, скорость интернета, наличие гибких рабочих пространств, близость к природным зонам, а также доступность и стоимость виз для иностранцев-удаленщиков.

