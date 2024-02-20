Толкнула под колеса грузовика: женщину осудили на 10 лет в Алматинской области

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

19 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор в отношении гражданки, обвиняемой по части 1 статьи 99 УК РК «Противоправное умышленное причинение смерти другому человеку».

В октябре прошлого года подсудимая, находясь на обочине автодороги Алматы-Бишкек в состоянии алкогольного опьянения, толкнула своего сожителя под колеса грузовой автомашины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Вина подсудимой была полностью доказана и подтверждена материалами уголовного дела, в том числе показаниями подсудимой, допросами свидетелей, а также другими доказательствами, подтвержденными в суде.

— Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой не установлено, а отягчающим обстоятельством явилось совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. По приговору  суда женщина признана виновной по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство» и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, — проинформировали в суде. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 30 октября 2023 года в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что по автодороге Алматы-Бишкек водитель грузового транспорта марки Volvo совершил наезд на неустановленного мужчину. В ходе проверки выяснилось, что женщина в результате ссоры толкнула мужчину под колеса грузового тягача. Камеры видеонаблюдения запечатлели инцидент. 

#суд #Алматинская область #женщина #грузовик #колеса

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