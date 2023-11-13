Женщина толкнула мужчину под колеса фуры в Алматинской области

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

В Казнете распространилось видео, на котором пешеход, стоявший на обочине дороги, падает под колеса мимо проезжавшего грузовика. Его толкнула спутница.

Полиция прокомментировала происшествие.

«30 октября 2023 года в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что по автодороге Алматы-Бишкек водитель грузового транспорта марки «Volvo» совершил наезд на неустановленного мужчину. В ходе проверки выяснилось, что женщина толкнула мужчину под колеса грузового тягача», – сообщили в ДП.

Там же добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз.