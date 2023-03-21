Толкнувший со второго этажа жену житель Астаны не смог избежать тюрьмы

Апелляционная инстанция суда города Астаны поставила точку в деле о домашнем насилии, передает Кazpravda.kz .

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Вступил в силу приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью супруги, сообщается на сайте пресс-службы суда Астаны.

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор районного суда №2 Алматинского района в отношении мужчины, выбросившего жену со второго этажа.

Как установлено в суде, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал с супругой, стал душить ее, а после, вытолкнул со второго этажа.

В результате женщина получила тяжкий вред здоровью - переломы позвонков и пяточной кости и не может ухаживать за собой без посторонней помощи.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции о назначении наказания в виде реального лишения свободы, поскольку характер совершенного тяжкого умышленного преступления в состоянии алкогольного опьянения свидетельствует о необходимости строгого наказания.

Мужчина приговорен по части 1 статьи 106 УК РК к 3 годам лишения свободы.