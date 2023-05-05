Тонко чувствующие ритм

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Андрей Кратенко, г. Петропавловск

Танцевальный коллектив Sensitive одержал убедительную победу на международном фестивале-конкурсе в ОАЭ.

фото Sensitive

Фестиваль хореографического искусства DANCE FEST DUBAI проходил в Дубае. Петропавловских танцоров пригласил оргкомитет международного творческого проекта «Искусство в движении». Что характерно, в творческих состязаниях танцоров с обычным слухом принял участие театр Sensitive, состоящий из глухих или плохо слышащих танцоров.

Прославленный коллектив, которым руководит Ольга Ростовщикова, представил на конкурсе в Дубае пять танцевальных номеров, и все они были высоко оценены жюри. Обладателем Гран-при, сообщила пресс-служба управления культуры Северо-Казахстанской области, стал театр танца Sensitive (в переводе с английского – тонко чувствующий).

Танцоры коллектива Евгений Кузьмин и Екатерина Воропаева заняли первое место в номинации «Дуэт», представив танго и самбу. Даниал Кангожин занял первое место с постановкой «Спойлер» в номинации «Соло». Старший состав воспитанников Sensitive также занял первое место, продемонстрировав венский вальс и самбу.

Special Prize за высокий уровень исполнительского мастерства достался также театру Sensitive и его художественному руководителю Ольге Ростовщиковой. Генеральный консул РК в ОАЭ Жумабек Рауан наградил Sensitive специальным призом и памятным дипломом, а еще вручил сертификаты на посещение главной достопримечательности ОАЭ – башни «Бурдж Халифа».

Напомним, что в прошлом году Sensitive завоевал Гран-при 25- го Всемирного чемпионата исполнительских видов искусств в Калифорнии, в котором участвовали более 3 000 артистов из 72 стран.

Ранее театру танца рукоплескали зрители в Италии, Болгарии, Испании. Петропавловские танцоры привозили домой золотые награды с хореографических конкурсов в Москве, Сан-Марино, Льорет-де-Мар.

История театра танца началась с того, что студентка колледжа искусств Ольга Ростовщикова организовала в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей кружок спортивных бальных танцев. Тогда у нее еще не было никакого опыта работы, язык жестов она выучила позже и сначала общалась с помощью бумаги и ручки. В процессе работы начинающий хореограф поняла, что эти талантливые дети ни в чем не уступают здоровым сверстникам. Танцы для них стали профессией, в которой они добились такого мастерства, что уже перестали участвовать в конкурсах для людей с ограниченными возможностями и вообще стараются не афишировать отсутствие слуха, в том числе на конкурсах, потому что поверили в себя. Главное – видеть руководителя, которая дирижирует, находясь в зрительном зале. При этом она всегда одета в черное платье с закатанными по локоть рукавами – руки должны быть видны даже в темноте. По ним танцоры угадывают первый такт…

– Я забыла, – призналась Ольга Ростовщикова, – что мои ребята – инвалиды по слуху, давно не отношусь к ним как к людям с ограниченными возможностями. На самом деле границ у наших возможностей нет! Sensitive доказывает это.

#Петропавловск #фестиваль #Sensitive #хореография #DANCEFESTDUBAI

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