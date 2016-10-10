Топ-10 товаров и услуг в нефтедобывающей отрасли составлен в Казахстане
Айнур Курамысова
В Казахстане составлен перечень топ-10 востребованных товаров и услуг нефтедобывающей отрасли. Об этом в ходе проходящего сейчас заседания Правительства сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
"В настоящее время на нефтесервисном рынке Казахстана работают более 1 000 различных компаний с общей численностью сотрудников порядка 160 тысяч человек. Дополнительно к этой цифре можно прибавить 76 тысяч сотрудников 150 компаний-недропользователей. По результатам анализа, на долю нефтесервиса приходится около 40 процентов от общего объема закупок недропользователей, или порядка 1,3 триллиона тенге ежегодно. Основные направления сервисных услуг – это бурение и ремонт скважин, строительство, геофизика, проектирование, техобслуживание и экспертиза", – сообщил Бозумбаев.
Министр отметил, что развитие нефтесервисного сектора напрямую зависит от темпов развития нефтедобывающей отрасли.
"Министерством в целях поддержки развития казахстанского производства ведется работа. В частности, совместно с тремя крупными операторами по результатам анализа был сформирован перечень наиболее востребованных товаров и услуг, так называемый топ-10, который целесообразно развивать в Казахстане. В рамках данной инициативы уже созданы предприятия для изготовления модульных конструкций, производства фланцевых и фитинговых соединений, ремонта машиностроительного оборудования", – отметил министр энергетики.
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