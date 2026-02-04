Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане в результате совместной работы областного управления архитектуры и градостроительства и управления туризма обозначено 100 туристических мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Среди них подземная пещера Акмешит в Байдибекском районе, монумент «Кеме қалған» в Казыгуртском районе, государственный природный заповедник «Аксу Жабагылы» в Тюлькубасском районе, мавзолей Арыстанбаб в Отрарском районе.

Об этом сообщил руководитель Управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области Куаныш Асанов на брифинге с представителями СМИ.

«В 2025 году под председательством акима области было организовано 10 заседаний по архитектурным проектам, рассмотрено 108 эскизных проектов. Из них 19 проектов были изучены акиматом города Туркестан, 57 проектов - управлением архитектуры и градостроительства. Кроме того, Управлением строительства и проектным учреждением рассмотрено 5 проектов и специальной экономической зоной «Туран» - 27 проектов», – сказал руководитель управления.

В областном акимате добавили, что всего на территории области 801 населенный пункт. Из них генеральным планом охвачено 794 населенных пункта. Генеральные планы остальных 7 населенных пунктов планируется разработать в 2025 году и ведутся акиматами районов-городов. В 2026 году планируется завершить на 100%.