Торговля младенцем, вебкам и заражение ВИЧ: раскрыты преступные схемы

Дана Аменова
специальный корреспондент

В апреле на территории Казахстана было организовано очередное широкомасштабное ОПМ «STOP трафик», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате зарегистрировано 41 преступление, связанное с торговлей людьми, в том числе 9 фактов в отношении несовершеннолетних. 

«В Кызылординской области выявлена схема продажи новорожденного ребенка. Было установлено, что 25-летняя женщина до и после рождения ребенка проживала в специализированном общественном фонде. В связи с ее отказом от ребенка руководитель фонда, выступая в качестве посредника, предложила его продать 50-летней жительнице области за один миллион тенге для дальнейшего усыновления. Все трое водворены в ИВС», – рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В Алматы начаты досудебные расследования в отношении организованной группы, которая занималась торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. ОПГ искала и вербовала людей без определенного места жительства, создавала им положительную кредитную историю для оформления на них престижных автомашин на территории Алматы и Шымкента и дальнейшего сбыта. Основные организаторы задержаны. Расследование продолжается.

В области Жетісу выявлен и пресечен факт принудительного труда в отношении двух жителей области 2005 и 2007 годов рождения. Установлено, что их похитили, перевезли и в течение месяца путем применения насилия незаконно лишали свободы с целью трудовой эксплуатации на производстве бытовой химии. По данному факту возбуждено уголовное дело за похищение человека с целью эксплуатации. Подозреваемые водворены в ИВС. Потерпевшим оказана медицинская помощь.

«Особое внимание уделяется выявлению лиц и групп, распространяющих противоправный контент, вовлекающих молодежь в деструктивные и аморальные процессы, а также иные формы деятельности, оказывающие негативное влияние на морально-нравственное состояние общества, институт семьи и воспитание подрастающего поколения», – отметил Куандык Алпыс.

Так, в области Абай задержана семейная пара, которая организовала порностудии для вебкам бизнеса на территории нескольких городов Казахстана. Распределив между собой обязанности, они занимались поиском и вербовкой молодых девушек модельной внешности, а также организацией помещения с условиями для съемок порнографического характера. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, на территории городов Астана и Алматы, области Абай, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областей возбуждено 20 уголовных дел в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, активно вовлеченных в противоправную деятельность и развращение молодежи.

Начато 15 досудебных расследований за заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и 5 - за незаконное распространение порнографических материалов.

«Работа по противодействию торговле людьми, защите прав граждан, обеспечению общественной нравственности и безопасности продолжается», – подчеркнул спикер.

