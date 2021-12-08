Торгово-логистический комплекс создадут на границе Казахстана и Кыргызстана

Экономика
Фото: primeminister.kz
7 декабря Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с Председателем Кабинета министров – Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.    

Главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транзитно-транспортной, военно-технической сферах, АПК, промышленной кооперации и здравоохранении.

Отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме. Рассмотрены также вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2021 года превысил $680 млн, что на 8,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 1,2% – девяти месяцев допандемийного 2019 года. Стороны намерены довести объем торговли до $1 млрд и расширить номенклатуру торгуемых товаров и услуг.

Казахстан входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызстана. Накопленный объем прямых инвестиций с 2005 года из Казахстана в Кыргызстан превышает $1 млрд. В текущем году количество кыргызских предприятий в РК увеличилось с 1273 до 1983 компаний или на 55%.



Премьер-министр РК А. Мамин отметил положительную динамику взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. На границе двух стран функционируют 7 автомобильных пунктов пропуска. С 17 ноября этого года возобновлен регулярный авиарейс по маршруту Нур-Султан – Бишкек с частотой 2 раза в неделю. На сегодняшний день между странами выполняются 11 рейсов в неделю. За 10 месяцев текущего года объем транзита товаров из Китая в Кыргызстан через территорию Казахстана вырос в 1,5 раза – с 178 тыс. тонн до 265,7 тыс. тонн.

Глава Правительства дал высокую оценку сотрудничеству двух стран в водно-энергетической сфере, в том числе совместному принятию оперативных мер по регулированию водных ресурсов трансграничных рек Сырдарья, Шу и Талас. Отмечено, что осуществление кыргызской стороной дополнительного сброса воды из Токтогульского водохранилища позволило обеспечить потребности аграриев южных регионов Казахстана в поливной воде в условиях маловодия.

По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызской Республике в рамках обеспечения безопасности центральноазиатского региона.

Между министерствами здравоохранения двух стран подписан План мер по развитию референц-лабораторий в области здравоохранения на 2021-2023 годы.

Министерство торговли и интеграции РК и Министерство экономики и коммерции КР приняли совместные планы мероприятий по созданию и функционированию индустриального торгово-логистического комплекса в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Актилек», а также трех оптово-распределительных центров на территории Кыргызской Республики.

В рамках визита в Нур-Султан запланированы встречи Акылбека Жапарова с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, посещение Международного финансового центра «Астана», Офиса цифрового Правительства и других объектов.

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