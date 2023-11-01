Товарооборот будет расти

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Дина Махамбетова

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел переговоры с делегацией из КНР.

С главой Минсельхоза встретились секретарь парткома города Сианя Фан Хунвэй и председатель, генеральный директор промышленной корпорации хлеба и масла «Сиань Ай Цзюй» Цзя Хэй. Стороны обсудили сотрудничество в сфере АПК, совместные проекты, а также актуальные воп­росы, касающиеся экспорта и импорта сельхозпродукции.

Как рассказал Айдарбек Сапаров, из Казахстана в Китай продукцию экспортируют 1 718 отечественных предприятий. Товарооборот между странами за январь – август 2023 года составил 798,9 млн долларов, что на 72,7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (462,6 млн долларов).

Казахстан и Китай намерены наращивать объемы оборота, поэтому в начале ноября 2023 года республику посетят эксперты Главного таможенного управления КНР. Они проведут аудит ветеринарной системы Казахстана и инспекцию предприятий, заинтересованных в экспорте животноводческой продукции.

Китайская сторона планирует при инспекции оценить полную цепочку производства – от мест содержания сельскохозяйственных животных до пунктов отправки продукции на экспорт. При положительном прохождении аудита с Казахстана снимут ограничения по ящуру и гриппу птиц. Как следствие, вырастет экспорт животноводческой продукции в КНР – один из крупнейших рынков сбыта для отечественных производителей.

Глава Минсельхоза также обсудил с членами китайской делегации вопросы, касающиеся роста объема экспорта сельскохозяйственных товаров из РК в КНР, который увеличился в два раза и составил 653,3 млн долларов.

– Основными сельскохозяйст­венными товарами экспорта выступают семена льна, пшеница, ячмень, масло подсолнечное, семена подсолнечника, отходы переработки злаковых и бобовых культур, семена и плоды прочих масличных культур, масло рапсовое, продукты для кормления животных и табачное сырье, – подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Стороны обсудили совместные казахстанско-китайские проекты в области индустриа­лизации и инвестиций. На сегодня в их число входят шесть проектов в сфере АПК на общую сумму 426 млн долларов. На стадии проработки находятся три совместных проекта на 139 млн долларов.

В настоящее время Казах­стан имеет подписанные с Китаем протоколы по экспорту на китайский рынок 24 видов растениеводческой и животноводческой продукции. Прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 12 видов продукции АПК, в том числе картофеля, шкур, кобыльего молока, мяса птицы и птицеводческой продукции, конины, охлажденной говядины, баранины и свинины, а также живого КРС.

В рамках визита Главы государства в КНР 17–18 мая 2023 года в Сиане также были подписаны протоколы санитарных и фитосанитарных требований к экспорту семян, по карантинным и фитосанитарным требованиям к экспортным партиям гороха и чечевицы, по экспорту водной продукции.

#сотрудничество #Китай #РК #товарооборот

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