В 2025 году товарооборот составил 121,5 млн долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства

Фото: gov.kz

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провёл встречу с Заместителем Премьер-министра Монголии Ганхуягом Хассуурийн.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы функционирования специальных экономических зон: регулирование землепользования и инфраструктуры, политику стимулирования, систему контроля и отчетности, а также передовой опыт функционирования СЭЗ.

«На сегодня в стране действуют 17 специальных экономических зон. Благодаря особому льготному режиму СЭЗ запущено 532 проекта. Произведено продукции на сумму 11,9 трлн тенге, объем уплаченных налогов составил 656,6 млрд тенге. Планируется реализация 337 инвестпроектов», - подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Министр промышленности и строительства особо отметил, что Казахстан ценит сотрудничество с Монголией и намерен делиться наработанным опытом, а также создавать благоприятные условия для монгольских инвесторов как на территории СЭЗ, так и за их пределами.

Кроме того, было указано, что Казахстан при заинтересованности монгольской стороны готов к реализации совместных промышленных проектов и расширению поставок казахстанской продукции, включая технику и продукцию высоких переделов. Страна может обеспечить поставки аккумуляторов, рельсовых скреплений, а также трансформаторов и автомобилей казахстанского производства.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнёрства и выразили благодарность за конструктивный и содержательный диалог.

За 11 месяцев 2025 года общий объём товарооборота между Казахстаном и Монголией составил 121,5 млн долларов США, из которых 120,4 млн долларов США пришлись на промышленные товары.