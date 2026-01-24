Товарооборот между Казахстаном и Монголией стремительно растет

0

В 2025 году товарооборот составил 121,5 млн долларов США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства 

Фото: gov.kz

Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провёл встречу с Заместителем Премьер-министра Монголии Ганхуягом Хассуурийн.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы функционирования специальных экономических зон: регулирование землепользования и инфраструктуры, политику стимулирования, систему контроля и отчетности, а также передовой опыт функционирования СЭЗ.

«На сегодня в стране действуют 17 специальных экономических зон. Благодаря особому льготному режиму СЭЗ запущено 532 проекта. Произведено продукции на сумму 11,9 трлн тенге, объем уплаченных налогов составил 656,6 млрд тенге. Планируется реализация 337 инвестпроектов», - подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Министр промышленности и строительства особо отметил, что Казахстан ценит сотрудничество с Монголией и намерен делиться наработанным опытом, а также создавать благоприятные условия для монгольских инвесторов как на территории СЭЗ, так и за их пределами.

Кроме того, было указано, что Казахстан при заинтересованности монгольской стороны готов к реализации совместных промышленных проектов и расширению поставок казахстанской продукции, включая технику и продукцию высоких переделов. Страна может обеспечить поставки аккумуляторов, рельсовых скреплений, а также трансформаторов и автомобилей казахстанского производства.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнёрства и выразили благодарность за конструктивный и содержательный диалог.

За 11 месяцев 2025 года общий объём товарооборота между Казахстаном и Монголией составил 121,5 млн долларов США, из которых 120,4 млн долларов США пришлись на промышленные товары.

#Казахстан #сотрудничество #Монголия

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Не раздумывая бросился на помощь
Инклюзивный центр в музее
Под контролем – долгострой
Ветеран отметил столетний юбилей
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Город задыхается… «в пределах нормы»
Избрали нового акима
Как рождаются олимпийские победы
Жулдыз подключили к природному газу
Человек, обреченный на успех
Уверенный взгляд в будущее
Знаковые решения
Регион пополняется социальными объектами
Новый формат диалога
Ренессанс печатных СМИ
Добропорядочность как стратегия
Говорят участники курултая
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

Читайте также

Под контролем – долгострой
Казахстанцы-нелегалы в Южной Корее могут вернуться на родин…
Казахстанцы смогут получать пенсионные накопления при перее…
Четыре новых фармзавода построят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]