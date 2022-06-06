Товарооборот между Казахстаном и Саудовской Аравией не соответствует реальному потенциалу – Премьер-министр РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра.

Глава Правительства РК отметил, что сегодня между двумя странами налажен конструктивный политический диалог, укрепляются культурно-гуманитарные связи, развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

"Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке. Мы видим положительную динамику во взаимном товарообороте, однако его нынешний объем не соответствует реальному потенциалу. В этой связи считаем важным установить тесные связи между бизнес-сообществами наших стран", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан планирует направить в Королевство торговую миссию для проведения переговоров с официальными лицами и предпринимателями.

Со своей стороны, Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что Саудовская Аравия готова использовать все возможности для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи была отмечена необходимость создать благоприятные условия для взаимодействия предпринимателей двух стран.

"Для нашего сотрудничества существует много направлений. Главы двух стран дали соответствующие поручения по укреплению взаимодействия. В этой связи мы готовы активизировать работу по всем отраслям, представляющим взаимный интерес", – сказал глава внешнеполитического ведомства.