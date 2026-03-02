Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов

0
Айман Аманжолова
корреспондент

Сверхкрупный рынок Китая открывает новые возможности для стран центрально-азиатского региона

Фото: Синьхуа

В 2025 году товарооборот между Китаем и Центральной Азией /ЦА/ впервые преодолел отметку в 100 млрд долларов, увеличившись на 12 проц. по сравнению с приростом 2024 года. При этом Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером всех стран ЦА, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

В условиях, когда рост мировой экономики остается вялым, а международная торговая система получила серьезный удар, это достижение не только устанавливает новый исторический рекорд, но и демонстрирует новые возможности сотрудничества, которые сверхкрупный рынок Китая предлагает странам ЦА.

На видеосаммите, приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами ЦА, председатель КНР Си Цзиньпин заявил:

«Китай готов открыть свой сверхкрупный рынок для стран ЦА, увеличить импорт высококачественных товаров и сельхозпродукции из региона, продолжать проводить форум по торгово-экономическому сотрудничеству Китай-ЦА, а также стремиться к тому, чтобы к 2030 году двусторонний товарооборот достиг 70 млрд долларов США».

Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай в период 15-й пятилетки /2026-2030/ будет осуществлять более эффективное и содержательное сотрудничество со странами ЦА. По его словам, Пекин намерен вместе с центральноазиатскими странами следовать по пути модернизации, "открывать новые горизонты в продвижении высококачественного сотрудничества", сообща формировать "сообщество с единой судьбой".

Как заявил директор департамента внешней торговли Министерства коммерции Китая Ван Чжихуа, Китай стремится не только быть "мировой фабрикой", но и стать "мировым рынком". Его гипермасштабный рынок откроет более широкие возможности для продуктов и услуг из всех стран. Это обязательство в настоящее время воплощается в конкретные политические меры.

Мюсли со вкусом шоколада из Казахстана на завтрак. Овощи, обжаренные на льняном масле из Таджикистана. Сухофрукты из Туркменистана для перекуса или молочные продукты из Узбекистана с медом из Кыргызстана... Качественные деликатесы центральноазиатского региона расширяют ассортимент на столах китайских потребителей.

Сегодня высококачественные сельскохозяйственные товары из ЦА, в том числе мед, фрукты и пшеница, стабильно поступают в китайские супермаркеты и на платформы электронной коммерции. Свыше 100 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции были официально разрешены к поставкам в Китай, а более 4 000 предприятий из стран ЦА получили допуск на китайский рынок.

В 2025 году импорт Китая из центральноазиатских стран достиг 35,1 млрд долларов США, увеличившись на 14 проц. по сравнению с предыдущим годом. Наряду с традиционными ресурсами увеличиваются поставки несырьевых продуктов, таких как химическая продукция, металлургические изделия и сельскохозяйственные товары, что способствует более сбалансированной и диверсифицированной структуре торговли.

Убедительные результаты взаимодействия Китая со странами ЦА наглядно проявляются, в частности, в том, что новая "тройка" китайского экспорта - автомобили на новых источниках энергии, литиевые аккумуляторы и фотоэлектрическая продукция - пользуется все большей популярностью на рынках региона. Существенный рост демонстрируют поставки машиностроительной, электронной и высокотехнологичной продукции, способствуя модернизации инфраструктуры и энергетическому переходу во всем регионе.

В Узбекистане применение китайской технологии капельного орошения на хлопковых плантациях значительно повысило урожайность и эффективность водосбережения. В Кыргызстане завод по производству органических сельскохозяйственных удобрений, созданный совместно с китайскими предприятиями, добился прорыва в местном производстве комплексных удобрений, и теперь продукция экспортируется в соседние страны.

Благодаря зрелым системам трансграничной электронной коммерции и логистики Китая, малые и средние предприятия ЦА получают доступ к китайским потребителям с меньшими барьерами.

Механизмы сотрудничества в формате "Китай-ЦА" стабильно функционируют. Платформа сотрудничества по беспрепятственной торговле в формате "Китай-ЦА" официально начала работу в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Сотрудничество в области трансграничных платежей продолжает набирать темпы, способствуя более эффективному удовлетворению рыночного спроса Китая и стран ЦА. Ускоряется реализация транспортных проектов, таких как железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Совокупный объем инвестиций Китая в страны ЦА превысил 50 млрд долларов США и охватывает такие сферы, как зеленая энергетика, обрабатывающая промышленность и цифровая экономика, создавая значительное количество рабочих мест. На примере Кыргызстана можно отметить, что в 2025 году объем двусторонней торговли достиг 27,2 млрд долларов США, увеличившись на 20 проц. в годовом исчислении, а экспорт Кыргызстана в Китай вырос на 86 проц., что обеспечило устойчивое повышение уровня жизни населения. 

Торговый оборот в 100 млрд долларов США - это не конец, а новая отправная точка для сотрудничества. Устойчивость и динамизм гипермасштабного рынка Китая подталкивают обе стороны к переходу от взаимодополняемости ресурсов к взаимодополняемости структур и придают стимул индустриальной модернизации стран ЦА.

По мере продвижения Годов высококачественного развития сотрудничества Китая и ЦА /2025-2026 гг./ взаимодействие в области зеленой энергетики, цифровой экономики, современного сельского хозяйства и других сферах будет постоянно углубляться. Это позволит преобразовать больше результатов сотрудничества в ощутимые выгоды для народов ЦА, придав устойчивый импульс построению сообщества с единой судьбой Китая и ЦА. 

#Китай #экономика #торговля #ЦА

