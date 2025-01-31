Товарооборот с Ираном подрос на четверть

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Фарид Юмашев

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета вчера в Алматы встретился с первым вице-президентом Исламской Респуб­лики Иран Мохаммад-Реза Арефом. Рассмотрены вопросы углубления торгово-экономических отношений, сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логис­тики, а также инвестиционного взаимодействия, сообщила пресс-служба руководителя Правительства РК.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В ходе переговоров стороны отметили, что получение Исламской Республикой Иран статуса наблюдателя в Евразийском экономическом сою­зе в декабре прошлого года способствует развитию двусторонних отношений по всем направлениям. Иран является дружественным соседом Казахстана в Каспийском регионе. За 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами увеличился на 8,1% и достиг почти 300 млн долларов. Казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более 132 млн долларов. В частности, в нынешнем году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экс­портеры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. В целом за 11 месяцев минувшего года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг 186 млн долларов.

Обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логис­тической сфере с прицелом на увеличение объема грузоперевозок в рамках международного коридора «Север – Юг», расширение транзитных возможнос­тей и развитие инфраструктуры. Рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских (Актау, Курык) и иранских (Анзали, Амирабад) портов.

– Основная наша цель – полное выполнение задач, определенных главами государств, и поднятие казахстанско-иранского сотрудничества на качественно новый уровень. Потенциал двустороннего торгово-экономического партнерства высок, и у нас дос­таточно возможностей для его дальнейшего развития. Верю, что сегодняшние переговоры, проходящие в духе дружбы и взаимного уважения, дадут возможность укрепить многостороннее сотрудничество между нашими странами, – подчеркнул Олжас Бектенов.

– Наши государства связаны географически и территориально. Между лидерами двух стран установлен конструктивный политический диалог. Главами государств перед правительствами поставлена цель по увеличению двусторонней торговли до трех миллиардов долларов. Со своей стороны мы готовы к всестороннему обсуждению вопросов расширения двустороннего сотрудничества, – отметил Мохаммад-Реза Ареф.

#Правительство #Иран #товарооборот #Олжас Бектенов

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